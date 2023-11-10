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Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı: Arda Güler yeniden mi sakatlandı?
Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı: Arda Güler yeniden mi sakatlandı?
Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:59+0300
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spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
sakatlık
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Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.Arda Güler kadroda mı?La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ispanya-basinindan-real-madrid-iddiasi-arda-guler-antrenmana-cikmadi-ortalik-karisti-1077266993.html
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arda güler kadroda mı,arda güler real madrid,arda güler sakalık,arda gülerin sakatlığı ne,arda güler son dakika
arda güler kadroda mı,arda güler real madrid,arda güler sakalık,arda gülerin sakatlığı ne,arda güler son dakika

Real Madrid'in bugünkü antrenmanına katılmadı: Arda Güler yeniden mi sakatlandı?

13:59 10.11.2023
© Fotoğraf : X/Real MadridArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© Fotoğraf : X/Real Madrid
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Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in bugünkü antrenmanına çıkmadı.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.
Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, yarın oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.
Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.

Arda Güler kadroda mı?

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın akşam sahasında Valencia ile karşılaşırken, Arda Güler kadroda yer almayacak.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
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