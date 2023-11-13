https://sputniknews.com.tr/20231113/bakan-simsekten-iyilesme-mesaji-1077342459.html
Bakan Şimşek'ten iyileşme mesajı
Bakan Şimşek'ten iyileşme mesajı
Bakan Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz"... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T14:49+0300
2023-11-13T14:49+0300
2023-11-13T14:53+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine
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Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-simsek-bakanligimizca-nesillere-armagan-olarak-hatira-para-basilmistir-1076844671.html
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mehmet şimşek, hazine
Bakan Şimşek'ten iyileşme mesajı
14:49 13.11.2023 (güncellendi: 14:53 13.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.
Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.