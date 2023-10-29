https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-simsek-bakanligimizca-nesillere-armagan-olarak-hatira-para-basilmistir-1076844671.html

Bakan Şimşek: Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır

Bakan Şimşek: Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hatıra para basıldığı bilgisini paylaştı. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T15:21+0300

2023-10-29T15:21+0300

2023-10-29T15:21+0300

mehmet şimşek

hatıra

hatıra parası

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan 100. yılı dolayısıyla basılan hatıra parayla ilgili "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır. Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/hazine-ve-maliye-bakanligindan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-hatira-parasi-1076819439.html

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mehmet şimşek, hatıra, hatıra parası