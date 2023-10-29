https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-simsek-bakanligimizca-nesillere-armagan-olarak-hatira-para-basilmistir-1076844671.html
Bakan Şimşek: Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır
Bakan Şimşek: Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hatıra para basıldığı bilgisini paylaştı. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T15:21+0300
2023-10-29T15:21+0300
2023-10-29T15:21+0300
mehmet şimşek
hatıra
hatıra parası
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan 100. yılı dolayısıyla basılan hatıra parayla ilgili "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır. Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/hazine-ve-maliye-bakanligindan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-hatira-parasi-1076819439.html
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mehmet şimşek, hatıra, hatıra parası
mehmet şimşek, hatıra, hatıra parası
Bakan Şimşek: Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hatıra para basıldığı bilgisini paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan 100. yılı dolayısıyla basılan hatıra parayla ilgili "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır. Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.