https://sputniknews.com.tr/20231113/bakan-fidan-katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-ile-telefonda-gorustu-1077346313.html
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T16:54+0300
2023-11-13T16:54+0300
2023-11-13T16:54+0300
hakan fidan
politika
katar
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
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Dışişleri Bakanı Fidan'ın , Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Riyad’da cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231111/hamastan-islam-isbirligi-teskilati-ve-arap-ligi-olaganustu-ortak-zirvesi-hakkinda-ilk-yorum-1077296445.html
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hakan fidan, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
hakan fidan, katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın , Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Riyad’da cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.