https://sputniknews.com.tr/20231113/bakan-fidan-katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-ile-telefonda-gorustu-1077346313.html

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T16:54+0300

2023-11-13T16:54+0300

2023-11-13T16:54+0300

hakan fidan

politika

katar

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

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Dışişleri Bakanı Fidan'ın , Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Riyad’da cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231111/hamastan-islam-isbirligi-teskilati-ve-arap-ligi-olaganustu-ortak-zirvesi-hakkinda-ilk-yorum-1077296445.html

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