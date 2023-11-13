https://sputniknews.com.tr/20231113/ak-partide-yerel-secim-aday-adayi-muracaatlarinin-gunu-uzatildi-1077360075.html
AK Parti’de yerel seçim aday adayı müracaatlarının günü uzatıldı
AK Parti’de yerel seçim aday adayı müracaatlarının günü uzatıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler için 17 Kasım'da sona erecek olan aday adayı müracaatlarının 22 Kasım’a kadar uzatıldığını... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T20:49+0300
2023-11-13T20:49+0300
2023-11-13T20:49+0300
türkiye
ak parti
erken seçim
ali ihsan yavuz
aday
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AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-partide-yerel-secim-aday-belirleme-takvimi-netlesti-1077168413.html
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ak parti, erken seçim, ali ihsan yavuz, aday
ak parti, erken seçim, ali ihsan yavuz, aday
AK Parti’de yerel seçim aday adayı müracaatlarının günü uzatıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler için 17 Kasım'da sona erecek olan aday adayı müracaatlarının 22 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı.
AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır” ifadelerini kullandı.