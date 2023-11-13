https://sputniknews.com.tr/20231113/ak-partide-yerel-secim-aday-adayi-muracaatlarinin-gunu-uzatildi-1077360075.html

AK Parti’de yerel seçim aday adayı müracaatlarının günü uzatıldı

AK Parti’de yerel seçim aday adayı müracaatlarının günü uzatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler için 17 Kasım'da sona erecek olan aday adayı müracaatlarının 22 Kasım’a kadar uzatıldığını... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T20:49+0300

2023-11-13T20:49+0300

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türkiye

ak parti

erken seçim

ali ihsan yavuz

aday

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AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-partide-yerel-secim-aday-belirleme-takvimi-netlesti-1077168413.html

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ak parti, erken seçim, ali ihsan yavuz, aday