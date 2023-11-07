https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-partide-yerel-secim-aday-belirleme-takvimi-netlesti-1077168413.html

AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T22:09+0300

2023-11-07T22:09+0300

2023-11-07T22:10+0300

türkiye

ak parti

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

aday

ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)

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AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.AA'nın haberine göre bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1077158045.html

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ak parti, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, aday, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)