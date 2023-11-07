https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-partide-yerel-secim-aday-belirleme-takvimi-netlesti-1077168413.html
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T22:09+0300
2023-11-07T22:09+0300
2023-11-07T22:10+0300
türkiye
ak parti
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
aday
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
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AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.AA'nın haberine göre bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1077158045.html
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ak parti, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, aday, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
ak parti, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, aday, ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
22:09 07.11.2023 (güncellendi: 22:10 07.11.2023) Abone ol
AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.
AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.
AA'nın haberine göre bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.
Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.
Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.