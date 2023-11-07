https://sputniknews.com.tr/20231107/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-mkyk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1077158045.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şu anda Netanyahu'nun zihniyetinin, DEAŞ'ın zihniyetinden bir farkı yoktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şu anda Netanyahu'nun zihniyetinin, DEAŞ'ın zihniyetinden bir farkı yoktur

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı ile birlikte seçim döneminin başladığını söyledi. Çelik İsrail'in... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T17:24+0300

2023-11-07T17:24+0300

2023-11-07T17:44+0300

türkiye

ömer çelik

mkyk

ak parti mkyk

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat 30 dakika sürdü.Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik "MKYK Toplantısı ile birlikte bizim açımızdan seçim dönemi çalışmaları ve takvimi resmen başlamıştır" açıklamasını yaptı.İsrail- Filistin çatışmalarına yönelik de konuşan Çelik "Şu anda Netanyahu'nun zihniyetinin, DEAŞ'ın zihniyetinden bir farkı yoktur" dedi.

türkiye

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2023

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ömer çelik, mkyk, ak parti mkyk, recep tayyip erdoğan