Erdoğan: Bay bay Kemal de kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi, al birini vur diğerine
14:26 05.11.2023 (güncellendi: 15:15 05.11.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan açılış töreninde
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a selam dedi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu gördüm.
Şu anda karşımda 40 bin kişi var.
Beş sene on sene önce buralar neydi?
Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor.
Dünyada olup bitenleri görüyorsunuz, adeta ateş çemberinin içindeyiz.
Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtulması bizim boynumuzun borcudur.
Filistin konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz.
Milletimiz 14-28 Mayıs seçimlerinde bu kararlığını haykırdı. Terör örgütünden medet umanlara milletimiz sandıkta esaslı bir ders verdi.
Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. 12-13 seçim kaybettin, onlarla beraberdin, kazanan, 'e sen de beraberdin'.