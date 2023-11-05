https://sputniknews.com.tr/20231105/erdogan-artik-bu-ulkede-darbecilerin-borusu-otmuyor-1077094791.html

Erdoğan: Bay bay Kemal de kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi, al birini vur diğerine

Erdoğan: Bay bay Kemal de kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi, al birini vur diğerine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a selam dedi." ifadelerini... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T14:26+0300

2023-11-05T14:26+0300

2023-11-05T15:15+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231105/imamoglundan-kilicdaroglu-mesaji-partimizin-buyugudur-basimizin-tacidir-1077090755.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı