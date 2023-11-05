https://sputniknews.com.tr/20231105/imamoglundan-kilicdaroglu-mesaji-partimizin-buyugudur-basimizin-tacidir-1077090755.html

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu mesajı: 'Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır'

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu mesajı: 'Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T12:18+0300

2023-11-05T12:18+0300

2023-11-05T12:18+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı yaptığı için onur duyduğunu dile getirdi.Kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldiğini ifade eden İmamoğlu, "Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii 13 yılı aşkın süredir partimizde hizmet eden, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Bir başkasına devretmek de güzel bir şey, zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli." diye konuştu.İmamoğlu, bunun Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli olduğunu belirtti.Çok saygın bir kurultaydan geçtiklerini kaydeden İmamoğlu, bu süreçte çok az incitici olayın yaşandığını söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstanbul Maratonu'nun önemli olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara'ya döneceğim." ifadelerini kullandı.'Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır'Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay sonrasında görüşüp görüşmediği sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu