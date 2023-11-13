https://sputniknews.com.tr/20231113/ab-konseyi-venezuellaya-yonelik-yaptirimlari-kaldirmaya-hazir-oldugunu-belirtti-1077360561.html
AB Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
AB Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırım kararının süresini daha önce olduğu gibi bir yıl yerine 6 ay süreyle uzatarak belirli koşullar... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T21:11+0300
2023-11-13T21:11+0300
2023-11-13T21:11+0300
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AB Konseyi’nin açıklamasında, “Venezüella’daki mevcut durumla bağlamında bugün bir istisna olarak Venezüella’ya yönelik yaptırımları bir yıl yerine altı ay, yani 14 Mayıs 2024’e kadar uzatma kararını aldı” ifadesine yer verildi.Venezüella hükümetinin yeni başkanlık seçimlerine hazırlık konusunda 17 Ekim’de muhalefetle anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıkları kaydedilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:AB, 2017 Kasım ayında Venezüella’ya karşı yaptırım kararı almıştı. Yaptırımlar, silah sevkiyatı ve seyahat yasağının yanı sıra, bu ülkenin Avrupa bankalarındaki varlıklarının dondurulmasını kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/abd-venezuelanin-petrol-ve-gaz-sektorune-yonelik-yaptirimlari-hafifletti-1076509314.html
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ab konseyi, avrupa birliği, avrupa birliği, yaptırım, venezüella
ab konseyi, avrupa birliği, avrupa birliği, yaptırım, venezüella
AB Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırım kararının süresini daha önce olduğu gibi bir yıl yerine 6 ay süreyle uzatarak belirli koşullar altında bu yaptırımları hafifletmeyi veya kaldırmayı düşünmeye hazır olduğunu belirtti.
AB Konseyi’nin açıklamasında, “Venezüella’daki mevcut durumla bağlamında bugün bir istisna olarak Venezüella’ya yönelik yaptırımları bir yıl yerine altı ay, yani 14 Mayıs 2024’e kadar uzatma kararını aldı” ifadesine yer verildi.
Venezüella hükümetinin yeni başkanlık seçimlerine hazırlık konusunda 17 Ekim’de muhalefetle anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıkları kaydedilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:
“AB Konseyi, gelişmelere ve söz konusu siyasi anlaşmanın uygulanmasına, ayrınca yasadışı olarak gözaltına alınan herkesin koşulsuz serbest bırakılması, medya temsilcileri dahil ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi, güvenilir, kapsayıcı, şeffaf ve demokratik seçimler için seçim sürecinin ve yargı kurumlarının bağımsızlığının sağlanması ve insan hakları ile siyasi haklara saygı gösterilmesi yönünde ilerlemenin sağlanmasına bağlı olarak yaptırımları yumuşatmaya veya kaldırmaya yönelik adımlar atmaya hazır.”
AB, 2017 Kasım ayında Venezüella’ya karşı yaptırım kararı almıştı. Yaptırımlar, silah sevkiyatı ve seyahat yasağının yanı sıra, bu ülkenin Avrupa bankalarındaki varlıklarının dondurulmasını kapsıyor.