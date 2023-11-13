https://sputniknews.com.tr/20231113/ab-konseyi-venezuellaya-yonelik-yaptirimlari-kaldirmaya-hazir-oldugunu-belirtti-1077360561.html

AB Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti

AB Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Venezüella’ya yönelik yaptırım kararının süresini daha önce olduğu gibi bir yıl yerine 6 ay süreyle uzatarak belirli koşullar... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T21:11+0300

2023-11-13T21:11+0300

2023-11-13T21:11+0300

dünya

ab konseyi

avrupa birliği

avrupa birliği

yaptırım

venezüella

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg

AB Konseyi’nin açıklamasında, “Venezüella’daki mevcut durumla bağlamında bugün bir istisna olarak Venezüella’ya yönelik yaptırımları bir yıl yerine altı ay, yani 14 Mayıs 2024’e kadar uzatma kararını aldı” ifadesine yer verildi.Venezüella hükümetinin yeni başkanlık seçimlerine hazırlık konusunda 17 Ekim’de muhalefetle anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladıkları kaydedilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:AB, 2017 Kasım ayında Venezüella’ya karşı yaptırım kararı almıştı. Yaptırımlar, silah sevkiyatı ve seyahat yasağının yanı sıra, bu ülkenin Avrupa bankalarındaki varlıklarının dondurulmasını kapsıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231020/abd-venezuelanin-petrol-ve-gaz-sektorune-yonelik-yaptirimlari-hafifletti-1076509314.html

avrupa birliği

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab konseyi, avrupa birliği, avrupa birliği, yaptırım, venezüella