https://sputniknews.com.tr/20231020/abd-venezuelanin-petrol-ve-gaz-sektorune-yonelik-yaptirimlari-hafifletti-1076509314.html

ABD, Venezuela'nın petrol ve gaz sektörüne yönelik yaptırımları hafifletti

ABD, Venezuela'nın petrol ve gaz sektörüne yönelik yaptırımları hafifletti

ABD, Venezuela hükümetinin yeni başkanlık seçimlerine hazırlık konusunda muhalefetle anlaşmaya varmasının ardından Venezuela'nın petrol ve gaz sektörüne... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T18:20+0300

2023-10-20T18:20+0300

2023-10-20T18:20+0300

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ABD Hazinesi tarafından yapılan açıklamada, Venezuela petrol ve gazıyla yapılan işlemlere ilişkin daha önce uygulanan kısıtlamaların altı ay süreyle kaldırıldığı bildirilirken, ABD hükümeti ayrıca Venezuela merkezli altın madenciliği şirketi Minerven ile yapılan işlemleri de onayladı.Ayrıca, bazı Venezuela devlet tahvillerinin yanı sıra devlete ait Petroleos de Venezuela SA hisse ve tahvillerinin ikincil ticaret yasağı da kaldırıldı.ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin Üniter Platform ile Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Venezuela’daki iktidar temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde söz konusu kararını değiştirmeye veya iptal etmeye hazır olduğunu belirten Nelson, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı diğer tüm kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edeceğini aktardı. Nelson, "Venezuela halkının yanındayız ve Venezuela demokrasisini destekliyoruz" ifadesini kullandı.Barbados Adası'nda bir araya gelen iktidar ve Venezuela Üniter Platformu temsilcileri, görüşmeler sonucunda Norveç'in arabuluculuğunda seçimlerin 2024'ün ilk yarısında yapılacağını duyurmuştu.Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-abd-ukrayna-icin-israili-feda-etmemeli-1076546345.html

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