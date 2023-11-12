https://sputniknews.com.tr/20231112/yogun-bakimda-olan-metin-ucanin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1077305244.html

Yoğun bakımda olan Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakımda olan Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyata alınan ve tedavisi yoğun bakımda süren sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T10:42+0300

2023-11-12T10:42+0300

2023-11-12T10:42+0300

metin uca

yaşam

sağlık

yoğun bakım

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Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, araba kullanırken bilincini kaybederek, trafik kazası geçirmişti.Boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını açıklayan Uca, hastanede bir hafta boyunca tedavi altına alınmıştı.Menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca’nın ameliyatı sonrası sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan bilgilendirme yapan Baykara şu Metin Uca'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini şu ifadelerle anlattı:"Sevgili dostlarımız, değerli sevenlerimiz, Metin Uca'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri bekleyen binlerce mesaj alıyorum. Bu kadar seveninin olması beni hem mutlu ediyor hem duygulandırıyor. Endişelerinizi gidermek ve sizleri de mutlu etmek için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim.Canımız Metin'in sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. 9 gündür yoğun bakımda olmasının sebebi, anlık takibin önemi için tedbir amaçlı.Doktorları, yakın zamanda taburcu olacağını, evde devam edilecek ek tedaviyle kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söylüyor.Kıymetlimiz Metin Uca, enfeksiyon riski ve ek tedavi nedeniyle, doktorların önerisiyle bir süre daha sizlerden ayrı kalacak.Hassasiyetiniz ve anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.Biraz daha sabır...Yakın bir arkadaşının dediği gibi "Sevgimizi sabırla büyütelim"Tamamen iyileştiğinde ise tüm sevenleriyle ilk buluşmamızı sahnede gerçekleştireceğiz.Bu anı heyecanla bekliyor, ilk gösterisini gerçekleştirmek için üstün çaba gösterip hızla iyileşeceğine eminim."

https://sputniknews.com.tr/20231108/mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-1077196872.html

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metin uca, sağlık, yoğun bakım