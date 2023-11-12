https://sputniknews.com.tr/20231112/siirtte-topraga-gomulu-silah-ve-muhimmat-bulundu-1077321583.html

Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

Siirt'te dere yatağında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

siirt

silah

mühimmat

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmada merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yapıldı.Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/msb-ansizin-gelmeye-teroristlerin-inlerini-baslarina-yikmaya-devam-ediyoruz-12-hedef-imha-edildi-1077163892.html

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