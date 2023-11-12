https://sputniknews.com.tr/20231112/siirtte-topraga-gomulu-silah-ve-muhimmat-bulundu-1077321583.html
Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
Siirt'te dere yatağında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T21:59+0300
2023-11-12T21:59+0300
2023-11-12T21:59+0300
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siirt
silah
mühimmat
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmada merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yapıldı.Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/msb-ansizin-gelmeye-teroristlerin-inlerini-baslarina-yikmaya-devam-ediyoruz-12-hedef-imha-edildi-1077163892.html
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siirt, silah, mühimmat
Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
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Siirt'te dere yatağında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmada merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.