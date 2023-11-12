https://sputniknews.com.tr/20231112/rus-siyasetci-slutskiy-bati-ukraynada-rusyanin-sartlarinda-diyalogun-kacinilmazligini-konusuyor-1077320011.html

Rus siyasetçi Slutskiy: Batı, Ukrayna'da Rusya'nın şartlarında diyaloğun kaçınılmazlığını konuşuyor

Rus siyasetçi Slutskiy: Batı, Ukrayna'da Rusya'nın şartlarında diyaloğun kaçınılmazlığını konuşuyor

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna ihtilafında müzakerelerin kaçınılmazlığı konusundaki tutumun Batılı çevrelerde giderek... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T20:39+0300

2023-11-12T20:39+0300

2023-11-12T20:39+0300

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rusya liberal demokrat partisi

2018 rusya devlet başkanlığı seçimleri

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LDPR Başkanı ve Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-Rusya ihtilafı ile ilgili son gelişmeler konusunda değerlendirme yaptı.“Ukrayna ihtilafının ‘müzakere noktasına’ yaklaştığı tezi Batılı çevrelerde giderek daha fazla gündeme getiriliyor” diyen Slutskiy, şöyle devam etti:Avrupa'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ‘barış planının’ artık hatırlanmadığını, medyada ise müzakerelerin gerekliliğiyle ilgili açıklamaların yer aldığını kaydeden Slutskiy, Batı’nın Zelenskiy liderliğindeki Kiev'in ‘ölüm sancıları’ karşısında söylemini değiştirdiğini vurguladı.Rus siyasetçi, “Emekli amiral ve eski NATO komutanı James Stavridis gibi uzlaşmaz bir Amerikan şahini bile askervari açık sözlülükle Kiev'in topraklarının kaybını tanıması ve ‘Kore seçeneğini’ kabul etmesi gerekeceğini belirtti” diye konuştu.Zelenskiy rejiminin bilinen destekçisi olan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in de Ukrayna’nın ‘savaş alanında yakın gelecekte’ galip geleceğine inanmaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Slutskiy, “Ben şöyle bir netleştirme yapardım, uzak gelecekte de böyle bir şey beklenmemeli” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-cia-ajani-ukraynanin-gelecek-devlet-baskanin-ismini-verdi-zelenskiy-artik-ise-yaramaz---1077314235.html

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leonid slutskiy, leonit slutskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya liberal demokrat partisi, 2018 rusya devlet başkanlığı seçimleri