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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de teröristlerin yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de teröristlerin yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de el Nusra militanlarının... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’de el Nusra militanlarının yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurduğunu, 34 militanın etkisiz hale getirildiğini, 60’ın üzerinde militanın ise yaralandığını ifade etti.Tuğamiral Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri 11 Kasım tarihinde İdlib bölgesinde Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik bombardımanlara karışan yasadışı silahlı oluşumların tesislerine hava saldırıları düzenledi. El Nusra Cephesi terör örgütünün yeraltı sığınakları ve eğitim kampları imha edildi. 34 militan tasfiye edildi, 60’ın üzerinde militan da yaralandı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-israil-savas-ucaklari-suriye-ordusunun-sam-ve-suveydedeki-mevzilerini-vurdu-1077252988.html
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Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de teröristlerin yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurdu

23:35 12.11.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSuriye'de Rus askerleri
Suriye'de Rus askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2023
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de el Nusra militanlarının yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’de el Nusra militanlarının yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurduğunu, 34 militanın etkisiz hale getirildiğini, 60’ın üzerinde militanın ise yaralandığını ifade etti.
Tuğamiral Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri 11 Kasım tarihinde İdlib bölgesinde Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik bombardımanlara karışan yasadışı silahlı oluşumların tesislerine hava saldırıları düzenledi. El Nusra Cephesi terör örgütünün yeraltı sığınakları ve eğitim kampları imha edildi. 34 militan tasfiye edildi, 60’ın üzerinde militan da yaralandı” ifadelerini kullandı.
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