https://sputniknews.com.tr/20231112/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-teroristlerin-yeralti-siginaklarini-ve-egitim-kamplarini-vurdu-1077322703.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de teröristlerin yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de teröristlerin yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de el Nusra militanlarının... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T23:35+0300
2023-11-12T23:35+0300
2023-11-12T23:35+0300
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’de el Nusra militanlarının yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurduğunu, 34 militanın etkisiz hale getirildiğini, 60’ın üzerinde militanın ise yaralandığını ifade etti.Tuğamiral Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri 11 Kasım tarihinde İdlib bölgesinde Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik bombardımanlara karışan yasadışı silahlı oluşumların tesislerine hava saldırıları düzenledi. El Nusra Cephesi terör örgütünün yeraltı sığınakları ve eğitim kampları imha edildi. 34 militan tasfiye edildi, 60’ın üzerinde militan da yaralandı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-israil-savas-ucaklari-suriye-ordusunun-sam-ve-suveydedeki-mevzilerini-vurdu-1077252988.html
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rusya hava-uzay kuvvetleri, rusya hava kuvvetleri, rusya
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de teröristlerin yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurdu
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de el Nusra militanlarının yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye’de el Nusra militanlarının yeraltı sığınaklarını ve eğitim kamplarını vurduğunu, 34 militanın etkisiz hale getirildiğini, 60’ın üzerinde militanın ise yaralandığını ifade etti.
Tuğamiral Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri 11 Kasım tarihinde İdlib bölgesinde Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik bombardımanlara karışan yasadışı silahlı oluşumların tesislerine hava saldırıları düzenledi. El Nusra Cephesi terör örgütünün yeraltı sığınakları ve eğitim kampları imha edildi. 34 militan tasfiye edildi, 60’ın üzerinde militan da yaralandı” ifadelerini kullandı.