https://sputniknews.com.tr/20231112/pentagon-akdenizde-yasanan-askeri-ucak-kazasinda-5-amerikan-askeri-hayatini-kaybetti--1077318358.html
Pentagon: Akdeniz'de yaşanan askeri uçak kazasında 5 Amerikan askeri hayatını kaybetti
Pentagon: Akdeniz'de yaşanan askeri uçak kazasında 5 Amerikan askeri hayatını kaybetti
10 Kasım'da Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali yaparken düştüğü belirtilen ABD uçağı hakkında Pentagon, 5 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T19:21+0300
2023-11-12T19:21+0300
2023-11-12T19:32+0300
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savaş uçağı
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abd
filistin
israil-filistin
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10 Kasım günü düştüğü belirtilen ve ardından soruşturma başlatılan kazaya yönelik Pentagon'dan yeni açıklamalar geldi. Pentagon'un Avrupa Komutanlığı, Akdeniz üzerinde 'yakıt ikmali' sırasında meydana gelen 'uçak kazasında' 5 ABD askeri personelinin öldüğünü açıkladı.İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-nato-komutani-kiev-kaybedilen-bolgeleri-rus-topragi-olarak-tanimak-zorunda-kalacak-1077313881.html
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abd, uçak, savaş uçağı, akdeniz, doğu akdeniz, israil, abd, filistin, israil-filistin, hamas, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd, uçak, savaş uçağı, akdeniz, doğu akdeniz, israil, abd, filistin, israil-filistin, hamas, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
Pentagon: Akdeniz'de yaşanan askeri uçak kazasında 5 Amerikan askeri hayatını kaybetti
19:21 12.11.2023 (güncellendi: 19:32 12.11.2023) Abone ol
10 Kasım'da Doğu Akdeniz'de yakıt ikmali yaparken düştüğü belirtilen ABD uçağı hakkında Pentagon, 5 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı.
10 Kasım günü düştüğü belirtilen ve ardından soruşturma başlatılan kazaya yönelik Pentagon'dan yeni açıklamalar geldi. Pentagon'un Avrupa Komutanlığı, Akdeniz üzerinde 'yakıt ikmali' sırasında meydana gelen 'uçak kazasında' 5 ABD askeri personelinin öldüğünü açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.