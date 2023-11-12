https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-tek-tek-uyardi-istanbul-dahil-12-ilde-bekleniyor-1077308644.html
Meteoroloji tek tek uyardı: İstanbul dahil 12 ilde bekleniyor
Meteoroloji tek tek uyardı: İstanbul dahil 12 ilde bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'i kapsayan uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi ve kıyı Ege için... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T14:26+0300
2023-11-12T14:26+0300
2023-11-12T14:26+0300
sağanak
meteoroloji
uyarı
ege bölgesi
marmara bölgesi
karadeniz
batı karadeniz
fırtına
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege için pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Güney ve İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Antalya'nın doğusunda beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanakla ilgili 12 ilin valiliğini teker teker etiketleyerek olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Söz konusu illerse şöyle:"Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı" yayınlayan Meteoroloji Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.Antalya için de uyarıYapılan bir başka uyarıya göre ise Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231112/izmir-korfezine-dusen-yildirim-goruntulendi-1077306977.html
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hava durumu, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji uyardı, son hava durumu
hava durumu, sağanak yağış uyarısı, meteoroloji uyardı, son hava durumu
Meteoroloji tek tek uyardı: İstanbul dahil 12 ilde bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'i kapsayan uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi ve kıyı Ege için kuvvetli sağanak vurgusu yapan Meteoroloji, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege için pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Güney ve İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Antalya'nın doğusunda beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.
Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanakla ilgili 12 ilin valiliğini teker teker etiketleyerek olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Söz konusu illerse şöyle:
İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla.
"Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı" yayınlayan Meteoroloji Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.
Yapılan bir başka uyarıya göre ise Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.