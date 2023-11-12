https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-tek-tek-uyardi-istanbul-dahil-12-ilde-bekleniyor-1077308644.html

Meteoroloji tek tek uyardı: İstanbul dahil 12 ilde bekleniyor

Meteoroloji tek tek uyardı: İstanbul dahil 12 ilde bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'i kapsayan uyarılarda bulundu. Marmara Bölgesi ve kıyı Ege için... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T14:26+0300

2023-11-12T14:26+0300

2023-11-12T14:26+0300

sağanak

meteoroloji

uyarı

ege bölgesi

marmara bölgesi

karadeniz

batı karadeniz

fırtına

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege için pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Güney ve İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Antalya'nın doğusunda beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanakla ilgili 12 ilin valiliğini teker teker etiketleyerek olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Söz konusu illerse şöyle:"Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı" yayınlayan Meteoroloji Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.Antalya için de uyarıYapılan bir başka uyarıya göre ise Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

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karadeniz

batı karadeniz

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