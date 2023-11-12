https://sputniknews.com.tr/20231112/izmir-korfezine-dusen-yildirim-goruntulendi-1077306977.html

İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım görüntülendi

İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım görüntülendi

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yıldırım düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

sağanak

sağanak yağış

izmir körfezi

yıldırım

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur gece boyu etkisini sürdürdü. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi gündüze çevirdi. İzmir Körfezi'ne yıldırımın düştüğü anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-son-durumu-acikladi-gok-gurultulu-saganak-ve-yerel-kuvvetli-yagislar-bekleniyor-1077304231.html

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