https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-son-durumu-acikladi-gok-gurultulu-saganak-ve-yerel-kuvvetli-yagislar-bekleniyor-1077304231.html
Meteoroloji son durumu açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor
Meteoroloji son durumu açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası merak edilen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ülke genelinde... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T09:28+0300
2023-11-12T09:28+0300
2023-11-12T09:28+0300
türkiye
hava durumu
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yağmur
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meteoroloji
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olacağı, gece saatlerinde yeniden sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışlar yerel kuvvetli.) İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli.) Adana: Parçalı bulutlu 29 Antalya: Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli.) Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 30 Erzurum: Parçalı bulutlu 15 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22
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hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağmur, istanbul hava durumu, meteoroloji açıklama, gök gürültülü sağanak
hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağmur, istanbul hava durumu, meteoroloji açıklama, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji son durumu açıkladı: Gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası merak edilen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? 7 ilde gök gürültülü sağanak, 10 ilde ise yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da ise havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olacağı, gece saatlerinde yeniden sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.
Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışlar yerel kuvvetli.)
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli.)
Adana: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli.)
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22