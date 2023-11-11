https://sputniknews.com.tr/20231111/valilikten-istanbul-icin-turuncu-alarm-1077296579.html

Valilikten İstanbul için 'turuncu alarm'

Valilikten İstanbul için 'turuncu alarm'

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yanı sıra bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 'turuncu alarm'... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T16:54+0300

2023-11-11T16:54+0300

2023-11-11T17:25+0300

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istanbul hava durumu

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rüzgar

şiddetli rüzgar

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.Turuncu alarm nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-saganak-ve-firtina-bir-kisi-yaralandi-trafik-yogunlugu-yuzde-74e-cikti-1077295521.html

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