https://sputniknews.com.tr/20231111/valilikten-istanbul-icin-turuncu-alarm-1077296579.html
Valilikten İstanbul için 'turuncu alarm'
Valilikten İstanbul için 'turuncu alarm'
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yanı sıra bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 'turuncu alarm'... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T16:54+0300
2023-11-11T16:54+0300
2023-11-11T17:25+0300
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istanbul hava durumu
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rüzgar
şiddetli rüzgar
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.Turuncu alarm nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-saganak-ve-firtina-bir-kisi-yaralandi-trafik-yogunlugu-yuzde-74e-cikti-1077295521.html
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Valilikten İstanbul için 'turuncu alarm'
16:54 11.11.2023 (güncellendi: 17:25 11.11.2023) Abone ol
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yanı sıra bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 'turuncu alarm' verilen İstanbul'da sağanağın yarın öğleye kadar etkili olması bekleniyor.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu.
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.