https://sputniknews.com.tr/20231112/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-aym-ve-yargitay-ile-ilgili-aciklama-1077318966.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AYM ve Yargıtay ile ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den AYM ve Yargıtay ile ilgili açıklama

İYİ Parti lideri Akşener, TİP'ten milletvekili seçilen Atalay ile ilgili yüksek yargı kararlarına ilişkin "Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T19:45+0300

2023-11-12T19:45+0300

2023-11-12T19:45+0300

türkiye

meral akşener

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

can atalay

atalay babacan

aym

yargıtay

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği Maziden Atiye Milli Yükseliş Paneli'ne katıldı.Panelin ardından gazetecilerin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtayın verdiği kararlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Akşener, yargının bünyesinde hukukun üstünlüğünü uygulamakla yükümlü bu kurumların kavgasını çok ciddiye aldığını söyledi.Bunun bir devlet, anayasa krizi olduğuna inandığını dile getiren Akşener, partisinin bu konuda tavrını ortaya koyarak açıklama yaptığını anımsattı:Akşener, "Sayın Erdoğan, bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla ilgili adımlar atmışsa, bu çok tehlikeli, son derece yanlış bir konu" dedi.Türkiye'de Anayasa değişikliği yapılabileceğini, bununla ilgili önerilerin ortaya konacağını, milletçe kabul görmesi halinde de anayasa değişikliklerinin hayata geçirileceğini anlatan Meral Akşener, şöyle devam etti:İYİ Parti'nin bu konuda hukukun yanında olduğunu belirten Akşener, hukuku uygulamakla görevli kurumların kavgasının, birbirine düşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.Akşener, "Etrafımız ateş çemberi, pek çok sorun yaşadığımız bir dönemde Türkiye, sakinliğini, iç bünyesindeki düzenini muhafaza etmek zorunda. Şayet Anayasa değiştirilecekse önerilir, onlar üzerinde tartışılır; bu başka bir şey. Bunu derhal bugün itibarıyla herkes aklını başına alıp düzeltmek zorundadır" dedi.Panele, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ve Prof. Dr. Taşansu Türker katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/anayasa-mahkemesinin-can-atalay-karari-resmi-gazetede-1076774824.html

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meral akşener, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), can atalay, atalay babacan, aym, yargıtay