https://sputniknews.com.tr/20231027/anayasa-mahkemesinin-can-atalay-karari-resmi-gazetede-1076774824.html

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusunda verdiği 'hak ihlaline' ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM ayrıca... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T06:21+0300

2023-10-27T06:21+0300

2023-10-27T06:21+0300

türkiye

can atalay

şerafettin can atalay

resmi gazete

aym

anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili "seçme ve seçilme hakkı ve kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna" ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM ayrıca Atalay'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.Yüksek Mahkeme kararında Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal gibi dosyalarda daha önce verilen kararlara atıf yaptı.Kararda "Yasama dokunulmazlığı" ve Anayasa'nın "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz" ifadelerini içeren 14. maddesi hatırlatıldı.AYM kararının hüküm kısmında şu ifadeler yer aldı:-Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,-Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,-Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fıdan Ve Muhterem İnce'nin karşı oyları ve oyçokluğuyla,-Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, Irfan Fıdan Ve Muhterem İnce'nin karşı oyları ve oyçokluğuyla,-Diğer ihlal iddialarının incelenmesine gerek bulunmadığına oybirliğiyle,-Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) gönderilmesine,-Başvurucuya net 50.000 TL manevi tazminat ödenmesine,-Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 25/10/2023 tarihinde karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/-aymden-can-atalay-karari-1076701293.html

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can atalay, şerafettin can atalay, resmi gazete, aym, anayasa mahkemesi (aym)