https://sputniknews.com.tr/20231112/icisleri-bakani-yerlikaya-sinirlarimiz-bizim-kirmizi-cizgimizdir-1077317641.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T18:51+0300

2023-11-12T18:51+0300

2023-11-12T18:51+0300

türkiye

ali yerlikaya

türkiye

ağrı

ağrı dağı

gürbulak gümrük kapısı

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

sınır dışı

sınır

göçmen

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Bakan Yerlikaya, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen "Ağrı Sınır Güvenliği Toplantısı"nın ardından gazetecilere, gümrük kapısının yapım sürecinin iki etap halinde olduğunu söyledi.Yapılan protokol gereği, işi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yaptığını ifade eden Yerlikaya, "İkinci etabın da inşallah 2025'e doğru, 2024'ün sonuna doğru olacağını TOBB Başkanı Rifat Bey ile görüştüğümüz zaman öğrendik" diye konuştu.Sınır kapısının modern şekilde hizmete alınacağını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:'Cesaretleri kırıldı ve farklı göç rotaları arayışı içindeler'Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden büyük gayret gösterdiğini ifade ederek, sınır güvenliğiyle ilgili ihtiyaçları ve yeni tespitleri belirlediklerini aktardı.Eksikleri en kısa zamanda gidereceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bazı ufak tefek tamirat yapmamız gereken yerler var, onların tespitlerini yaptık, onlarla ilgili yakında gayretlerimiz olacak. Biz bu duvardan ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz ve bunlarla ilgili gücümüz, kuvvetimiz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığını ve farklı göç rotaları arayışı içinde girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir zaman durmayacağız, hep onların heyecanlarını yitirici, azimlerini kırıcı bir şekilde etkin ve verimli çalışacağız" diye konuştu.Gürbulak Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 818 aracın giriş-çıkış yaptığını anlatan Yerlikaya, 3 binin biraz altında yolcu giriş çıkışının da olduğu bildirdi.Türkiye'nin 4. büyük kara sınır kapısının ithalat ve ihracatının toplam 1 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:'Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle bilinsin ki buradadır'Yerlikaya, sınır güvenliğini koruyacak unsurların aktif bir şekilde görev yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Toplantıya Ağrı Valisi Mustafa Koç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-yerlikaya-duyurdu-512-duzensiz-gocmen-yakalandi-41-ev-sahibine-para-cezasi-uygulandi-1077005327.html

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ağrı dağı

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