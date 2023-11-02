https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-yerlikaya-duyurdu-512-duzensiz-gocmen-yakalandi-41-ev-sahibine-para-cezasi-uygulandi-1077005327.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: '512 düzensiz göçmen yakalandı, 41 ev sahibine para cezası uygulandı'

Bakan Yerlikaya duyurdu: '512 düzensiz göçmen yakalandı, 41 ev sahibine para cezası uygulandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen 'Kalkan Operasyonu'nda 512 düzensiz göçmen yakalandığını, kaçak göçmen olduğunu bildiği halde... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T17:03+0300

2023-11-02T17:03+0300

2023-11-02T17:10+0300

ali yerlikaya

türkiye

düzensiz göç

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göçmenler

yasadışı göçmenler

ev sahibi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama ve denetimler yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, 452 polis ve Göç Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini bildirdi. Yerlikaya, yakalanan 512 düzensiz göçmenden 318’inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığını, göçmenlerin kaçak olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine de para cezası uygulanarak, evlerin mühürlendiğini belirtti. Düzensiz göçmenleri ülkelerine geri göndermek için işlem başlatıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "düzensi̇z göçmen ve göçmen kaçakçılığı organi̇zatörleri̇ni̇n her an enseleri̇ndeyi̇z" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-yerlikaya-suc-orgutu-comanchero-cokertildi-1076987009.html

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ali yerlikaya, düzensiz göç, göçmen, göçmenler, yasadışı göçmenler, ev sahibi