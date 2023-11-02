https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-yerlikaya-suc-orgutu-comanchero-cokertildi-1076987009.html

Bakan Yerlikaya: Suç örgütü comanchero çökertildi

Bakan Yerlikaya: Suç örgütü comanchero çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T09:49+0300

2023-11-02T09:49+0300

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türkiye

ali yerlikaya

örgüt

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Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.Operasyonda, örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle'ın geçen sene yakalanmasının ardından yönetimi devralan ve kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun da aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına da mahkeme kararı ile el konuldu.Zanlılara yönelik suçlamalar şöyle: Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak.

https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html

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