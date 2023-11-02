Bakan Yerlikaya: Suç örgütü comanchero çökertildi
09:49 02.11.2023 (güncellendi: 10:25 02.11.2023)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonda, örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle'ın geçen sene yakalanmasının ardından yönetimi devralan ve kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun da aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle'ın geçen sene yakalanmasının ardından yönetimi devralan ve kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun da aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına da mahkeme kararı ile el konuldu.
Zanlılara yönelik suçlamalar şöyle: Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak.
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU İLE AVUSTURALYA MERKEZLİ OLARAK KÜRESEL ÇAPTA FAALİYET GÖSTEREN VE LİDERLİĞİNİ HAKAN AYIK’IN (REİS) YAPTIĞI ULUSLARARASI SİLAHLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ COMANCHERO ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 3⃣7⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
Avusturalya… pic.twitter.com/mk7h5V9zZ3