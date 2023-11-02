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Yılın son raporu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
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Bakan Yerlikaya: Suç örgütü comanchero çökertildi
Bakan Yerlikaya: Suç örgütü comanchero çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T09:49+0300
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Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.Operasyonda, örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle'ın geçen sene yakalanmasının ardından yönetimi devralan ve kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun da aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına da mahkeme kararı ile el konuldu.Zanlılara yönelik suçlamalar şöyle: Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak.
https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html
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ali yerlikaya, örgüt
ali yerlikaya, örgüt

Bakan Yerlikaya: Suç örgütü comanchero çökertildi

09:49 02.11.2023 (güncellendi: 10:25 02.11.2023)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda, örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle'ın geçen sene yakalanmasının ardından yönetimi devralan ve kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun da aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheliye ait 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına da mahkeme kararı ile el konuldu.
Zanlılara yönelik suçlamalar şöyle: Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
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Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun
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