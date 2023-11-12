https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-eski-devlet-bakani-aksayi-hastanede-ziyaret-etti-1077323165.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T23:42+0300
2023-11-12T23:42+0300
2023-11-12T23:42+0300
türkiye
hasan aksay
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077322873_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_c439145f162a75e1017504326c4c8792.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti."Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksay'ı ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-darulaceze-sosyal-hizmet-sehri-acilis-toreninde-konusuyor-1077312550.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077322873_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_e04a350c660fa017428f6aae986999de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hasan aksay, recep tayyip erdoğan
hasan aksay, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksay'ı ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verildi.