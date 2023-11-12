https://sputniknews.com.tr/20231112/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-ukraynaya-para-vermeyi-kesin-siniri-kapatin-ve-bideni-yargilayin-1077311813.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna'ya para vermeyi kesin, sınırı kapatın ve Biden'ı yargılayın
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna'ya para vermeyi kesin, sınırı kapatın ve Biden'ı yargılayın
Temsilciler Meclisi’nin üyesi Greene, sosyal medyada paylaştığı gönderisinde ABD'de yeni bütçe uzatım yasanına hayır oyunu vereceğini açıklayarak Biden'ın... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T15:25+0300
2023-11-12T15:25+0300
2023-11-12T15:25+0300
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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Greene, sosyal medya platformu X'te (eski ismiyle Twitter), hükümet bütçesinin tekrardan uzatılması tartışmaları hakkında şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-basarisiz-oldu-1074720847.html
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna'ya para vermeyi kesin, sınırı kapatın ve Biden'ı yargılayın
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Temsilciler Meclisi’nin üyesi Greene, sosyal medyada paylaştığı gönderisinde ABD'de yeni bütçe uzatım yasanına hayır oyunu vereceğini açıklayarak Biden'ın politikalarına tepki gösterdi.
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Greene, sosyal medya platformu X'te (eski ismiyle Twitter), hükümet bütçesinin tekrardan uzatılması tartışmaları hakkında şunları yazdı:
"Önceden ve şimdi, bütçenin (bu haliyle) uzatılmasına HAYIR dedim ve yine HAYIR diyeceğim. Başvuruları bitirmemiz gerekiyor ve Senato'nun da işini yapması gerekiyor. Ukrayna'ya para vermeyi kesin! Sınırları kapatın! Devletin silahlanmasını durdurun!
Biden, Mayorkas, Wray, Garland ve Graves'i YARGILAYIN!"