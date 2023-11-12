ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna'ya para vermeyi kesin, sınırı kapatın ve Biden'ı yargılayın

"Önceden ve şimdi, bütçenin (bu haliyle) uzatılmasına HAYIR dedim ve yine HAYIR diyeceğim. Başvuruları bitirmemiz gerekiyor ve Senato'nun da işini yapması gerekiyor. Ukrayna'ya para vermeyi kesin! Sınırları kapatın! Devletin silahlanmasını durdurun!

Biden, Mayorkas, Wray, Garland ve Graves'i YARGILAYIN!"