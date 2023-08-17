https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-basarisiz-oldu-1074720847.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar başarısız oldu

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar başarısız oldu

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Taylor Greene, Rusya’ya uygulanan yaptırımların başarısız olduğunu belirterek Ukrayna’ya mali destekten vazgeçme... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T17:02+0300

2023-08-17T17:02+0300

2023-08-17T17:02+0300

ukrayna krizi

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silah yardımı

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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, X platformundaki paylaşımında, “ABD’nin yaptırımları başarısız oldu. Artık Ukrayna’ya hiçbir para yok” diye yazdı.Washington’un Kiev’e 113 milyar dolar verdiğini ve her ay milyar dolar vermeye devam ettiğini anımsatan ABD’li politikacı, “Rusya zenginleşirken Amerika trilyonlarca kaybederek fakirleşiyor” ifadesini kullandı.Daha önce İsviçre merkezli UBS bankası, Küresel Refah Raporu’nda, geçen yıl başta ABD olmak üzere birçok ülkede refah düzeyi düşerken refah düzeyi artan birkaç ülkeden biri olan Rusya’nın varlıklarının 600 milyar dolar arttığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html

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