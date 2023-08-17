https://sputniknews.com.tr/20230817/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-taylor-greene-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-basarisiz-oldu-1074720847.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar başarısız oldu
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar başarısız oldu
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Taylor Greene, Rusya’ya uygulanan yaptırımların başarısız olduğunu belirterek Ukrayna’ya mali destekten vazgeçme... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:02+0300
2023-08-17T17:02+0300
2023-08-17T17:02+0300
ukrayna krizi
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marjorie taylor greene
abd temsilciler meclisi
ukrayna
ukrayna krizi
yardım
silah yardımı
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, X platformundaki paylaşımında, “ABD’nin yaptırımları başarısız oldu. Artık Ukrayna’ya hiçbir para yok” diye yazdı.Washington’un Kiev’e 113 milyar dolar verdiğini ve her ay milyar dolar vermeye devam ettiğini anımsatan ABD’li politikacı, “Rusya zenginleşirken Amerika trilyonlarca kaybederek fakirleşiyor” ifadesini kullandı.Daha önce İsviçre merkezli UBS bankası, Küresel Refah Raporu’nda, geçen yıl başta ABD olmak üzere birçok ülkede refah düzeyi düşerken refah düzeyi artan birkaç ülkeden biri olan Rusya’nın varlıklarının 600 milyar dolar arttığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/sarkozy-ukrayna-tarafsiz-statude-kalip-rusya-ile-avrupa-arasinda-kopru-olmali-1074719064.html
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refah, rusya, abd, marjorie taylor greene, abd temsilciler meclisi, ukrayna, ukrayna krizi, yardım, silah yardımı, ekonomik yardım, ubs bankası
refah, rusya, abd, marjorie taylor greene, abd temsilciler meclisi, ukrayna, ukrayna krizi, yardım, silah yardımı, ekonomik yardım, ubs bankası
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar başarısız oldu
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Taylor Greene, Rusya’ya uygulanan yaptırımların başarısız olduğunu belirterek Ukrayna’ya mali destekten vazgeçme çağrısında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, X platformundaki paylaşımında, “ABD’nin yaptırımları başarısız oldu. Artık Ukrayna’ya hiçbir para yok” diye yazdı.
Washington’un Kiev’e 113 milyar dolar verdiğini ve her ay milyar dolar vermeye devam ettiğini anımsatan ABD’li politikacı, “Rusya zenginleşirken Amerika trilyonlarca kaybederek fakirleşiyor” ifadesini kullandı.
Daha önce İsviçre merkezli UBS bankası, Küresel Refah Raporu’nda, geçen yıl başta ABD olmak üzere birçok ülkede refah düzeyi düşerken refah düzeyi artan birkaç ülkeden biri olan Rusya’nın varlıklarının 600 milyar dolar arttığını belirtti.