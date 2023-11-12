https://sputniknews.com.tr/20231112/155-yil-once-kaybolmustu-bilim-insanlari-kayip-kita-argolandin-yerini-tespit-etmis-olabilir--1077317840.html

155 milyon yıl önce kaybolmuştu: Kayıp kıta Argoland'ın yeri tespit edilmiş olabilir

155 milyon yıl önce kaybolmuştu: Kayıp kıta Argoland'ın yeri tespit edilmiş olabilir

Antik süper kıta Gondwana'nın bir zamanlar parçası olan Argoland'ın Güneydoğu Asya'da parçaları bulundu. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T18:56+0300

2023-11-12T18:56+0300

2023-11-12T19:01+0300

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Bilim insanları, 155 milyon yıldır kayıp olan ve eskiden süper kıta Gondwana'nın parçası olduğu düşünülen Argoland'ı buldu. Kıtanın ayrılma sırasında parçalara ayrılmış olduğunu belirten jeologlar, kıtanın bugün Avusturalya kıtası olarak bilinen toprağın bir parçası olduğunu açıkladı. Bugüne kadar Gondwana'dan kopan birçok parçanın bulunduğu açıklansa da, Argoland uzun yıllardır bulunmadığı için bilim dünyasında tartışmaya sebep olan bir kıta idi. Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacılar, 5 milyon kilometre uzunluğundaki kıta parçasına ne olduğunu öğrenmek için Batı Avusturalya açıklarında derin bir okyanus havzasından elde edilen jeolojik bilgilerin kullanıldığı aktarıldı. Gondwana Research dergisinden alınan bilgilere göre, kayıp kıta tamamen parçalanmış vaziyette ancak hala varlığını sürdürüyor. Kıtayı bulduklarını duyuran ekip, kıtanın varlığını tespit ettiklerine oldukça mutlu olduklarını, aksi takdirde 'bilimsel olarak büyük ikilem ve sorunlarla' karşılaşacaklarını belirtti. Antik mega kıta Gondwana, oldukça bilimsel bir keşif alanı olarak düşünülüyor. Kıtadan kopan ve gün geçtikte daha fazla izi bulunan kıtanın bir zamanlar Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Antartika ve Avustralya'yı içine alacak kadar büyük olduğu ifade ediliyor. Fakat kıtanın parçalanıp birçok kıtaya bölünmesi yaşandığında bugün bilinen 7 kıtanın yanında, çok büyük bir kısmı denizin altında olan ve Zelandiya olarak adlandırılan 'sekizinci kıtanın' da bu dönemde koptuğuna inanılıyor. Araştırmacılardan Douwe van Hinsbergen konuyla ilgili, "Argoland'ın tam olarak okyanusun üstünde veya altında bulunamadı, sadece jeolojik araştırmalar ile tespit edildi. Eğer kıtalar Dünya'nın mantosuna dalıp yüzeyde jeolojik bir iz bırakmadan yok olabiliyorsa, o zaman Dünya'nın jeolojik geçmişte nasıl görünmüş olabileceğine dair pek bir fikrimiz olmaz" ifadelerini kullandı. Ancak yine de araştırmacılar aramaktan vazgeçmediler ve uzun süren çalışmalar sonunda paylaşılan araştırmada, "Deniz tabanının yapısı, bu kıtanın kuzeybatıya doğru sürüklenmiş ve bugün Güneydoğu Asya adalarının bulunduğu yerde son bulmuş olması gerektiğini gösteriyor" diye yazdılar. Yine de araştırmacılardan Advokaat 'bu kadar çok ada varken ekibin bulmacayı bir araya getirmekte zorlandığını söylerek, "Güneydoğu Asya'daki durum, bir kıtanın düzgün bir şekilde iki parçaya ayrıldığı Afrika ve Güney Amerika gibi yerlerden çok farklı. Argoland birçok farklı parçaya ayrıldı. Bu da kıtanın yolculuğunu görmemizi engelledi." dedi. Kıta tamamen parçalandığı için sadece adaların kaldığını belirten araştırmacılar, Argoland'ı keşfetmenin ve bir par.ça haline getirmenin imkansız olduğu vurgulayarak, "Argoland büyük ihtimalle başlangıçta da tek bir kara kütlesi değildi, bunun yerine muhtemelen eski okyanus havzalarıyla ayrılmış mikro kıta parçalarından oluşan bir 'argopelago' idi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/sekizinci-kita-olan-zelandiyanin-ilk-haritasi-yayinlandi-1076318133.html

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