https://sputniknews.com.tr/20231112/-hazine-ve-maliye-bakani-simsek-tek-haneli-enflasyon-icin-tarih-verdi-1077320539.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T21:19+0300

2023-11-12T21:19+0300

2023-11-12T21:31+0300

ekonomi

uluslararası işbirliği platformu

uluslararası işbirliği platformu (uip)

mehmet şimşek

enflasyon

dezenflasyon

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Uluslararası İşbirliği Platformu ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)-Türkiye Ekonomik Forumu 2023" İstanbul'da gerçekleştirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, etkinliğin açılışında, Türkiye-KİK işbirliği alanları, Türkiye ekonomisinin görünümü ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını içeren sunum yaptı.Sunumunda karşılıklı işbirliğinin artırılması çerçevesinde Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında ekonomik açıdan karşılıklı bir tamamlayıcılığın bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:'Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek'Şimşek, sunumunda Türkiye ekonomisinde uygulanan makroekonomik politikalar ve yapısal reform gündemi hakkında da bilgi verdi.Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi:'2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak'Enflasyonla mücadelenin önceliklendirildiği yeni politika çerçevesinde para politikasındaki normalleşme sürecinin, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla desteklendiğine işaret eden Şimşek, "Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz. Türkiye, geçmişten bu yana uyguladığı disiplinli maliye politikaları ile bütçe açığını ve kamu borç stokunu azaltmada önemli bir başarı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.'OVP dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, Maastricht Kriteri olan yüzde 3'ün altına gerilemesi hedeflenmekte'Bakan Şimşek, şubatta yaşanan deprem felaketine atıfta bulunarak, "Diğer yandan yaşanan deprem felaketinin vatandaşlarımıza olan etkisini hafifletmeye yönelik alınan tedbirler, bütçe açığında geçici artışa yol açmıştır. Depreme yönelik yapılan harcamalar hariç tutularak bütçe giderlerinde tasarruf ve önceliklendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede Orta Vadeli Program dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, Maastricht Kriteri olan yüzde 3'ün altına gerilemesi hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Para, maliye ve gelirler politikasının eş güdüm içinde uygulanacağı gelecek dönemde iç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, şunları dile getirdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, genç nüfusu, gelişmiş ulaşım ağı, büyük pazarlara yakın jeopolitik konumu ve büyüme potansiyeliyle yatırımcılara cazip fırsatlar sunan bir merkez olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda ekonomilerini çeşitlendirmeye çalışan KİK üyesi ülkelerin, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmelerinin faydalı olacağına dikkati çekti.

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uluslararası işbirliği platformu, uluslararası işbirliği platformu (uip), mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon