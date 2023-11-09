https://sputniknews.com.tr/20231109/erdogan-mehmet-simseke-karismiyorum-o-kendi-karar-veriyor-1077224166.html

Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor

Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını ifade etti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T10:55+0300

2023-11-09T10:55+0300

2023-11-09T10:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

cumhurbaşkanı

ekonomi

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Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında yerel seçim startı resmi olarak verildi. Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” dedi.Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı. Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

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recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanı, ekonomi