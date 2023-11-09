Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor

Türkiye
Erdoğan'dan Gazze tepkisi: '11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların kayıt altına alınmasının önemi
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Biden ailesinin başı dertte: Yolsuzluk davaları başlıyor
15:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi Antonov, ABD ile ilişkilerinin iyileşmesi önündeki engeli açıkladı
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
27 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: Rusya ABD’nin diktasını ve baskısını reddediyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İsrail Başbakanı: Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Putin’den tüm BDT ülkelerine uyarı
18:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Diplomatlar, Biden'ın İsrail politikasından rahatsız
19:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'e hangi silahları gönderdiğini gizliyor
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Fransa, Rusya temsilcilerinin UNESCO konferansına katılımını engelledi
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya’ya mal ihracatı eylülde 6 milyon dolar arttı
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: Avrasya'da ortak bir barış, istikrar ve refah alanı yaratmak önemli
20:06
3 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanı Bolat: İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Philippot: Von der Leyen, Fransa'nın ölmesini istiyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Kırım Parlamentosu Başkanı: Türkiye’yle feribot hattı yeniden faaliyete geçebilir
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Ukraynalılar, Zelenskiy'e olan güvenini yitiriyor
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Yargıtay'ın AYM çıkışı Cumhur İttifakı'nı da böldü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231109/erdogan-mehmet-simseke-karismiyorum-o-kendi-karar-veriyor-1077224166.html
Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor
Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını ifade etti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T10:55+0300
2023-11-09T10:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
cumhurbaşkanı
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071986727_0:190:2968:1860_1920x0_80_0_0_8a03b2e29112dfc0c59cd0690e9673a5.jpg
Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında yerel seçim startı resmi olarak verildi. Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” dedi.Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı. Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/mehmet-simsek-buyume-tahminini-acikladi-1076912665.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071986727_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_7abe2b5fbd0f1ddff5a0e20184ec72fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanı, ekonomi
recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanı, ekonomi

Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor

10:55 09.11.2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını ifade etti.
Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında yerel seçim startı resmi olarak verildi. Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” dedi.
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı.
Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.
Mehmet Şimşek sunum - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
EKONOMİ
Mehmet Şimşek, MTV geliri beklentisini açıkladı: 2024'te ne kadar zamlanacak?
31 Ekim, 11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала