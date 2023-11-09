Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu görev aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını ifade etti.
Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında yerel seçim startı resmi olarak verildi. Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” dedi.
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı.
Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.