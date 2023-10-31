https://sputniknews.com.tr/20231031/mehmet-simsek-buyume-tahminini-acikladi-1076912665.html

Mehmet Şimşek, MTV geliri beklentisini açıkladı: 2024'te ne kadar zamlanacak?

Mehmet Şimşek, MTV geliri beklentisini açıkladı: 2024'te ne kadar zamlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisinin 2024'de yüzde 5 büyümesinin beklendiğini belirtti... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T11:46+0300

2023-10-31T11:46+0300

2023-10-31T12:26+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

büyüme

büyüme oranı

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

mtv zammı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076913012_88:0:1725:921_1920x0_80_0_0_547663d60b1b42e66ac1c0fbbf2abbce.jpg

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, çalışan ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek enflasyonun 2024 yılında yüzde 5.8'e gerilemesini beklediklerini söyledi.MTV 2024’te yüzde 100 mü zamlanacak? Bakan Şimşek, TBMM Plan Bütçe Komisyon’da bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunarken Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden 2023 ve 2024 yılı gelir beklentilerini de açıkladı. 2023 yılından 2 sefer alınan MTV’de toplamda 71 milyar lira gelir beklenirken, 2024 yılında beklenen gelir ise 69 milyar olarak açıklandı. Bu, 2024 MTV’si yüzde 100 oranında zamlanacak yorumuna neden oldu.Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:* Büyüme beklentimiz 2023 yılında yüzde 4,4; 2024 yılında ise yüzde 4’tür. Program dönemi sonunda yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz.* Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası parasal duruşunu sıkılaştırmıştır. Politika faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma tedbirleri ile desteklenmektedir. Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürütülecek; üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecektir.* OVP’de 2023 yıl sonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyonun; 2024’te yüzde 33’e, 2025’te yüzde 15.2’ye ve 2026’da yüzde 8.5'e düşmesi beklenmektedir.* Ağustos ayında yıllık 57 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın, yıl sonunda 4.5 milyar dolara; 2024’te ise 34.7 milyar dolara gerilmesini bekliyoruz.* Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Ezdirmeyeceğiz. Emeklilere 2023 yılı Ocak ve Temmuz aylarında dönemsel zam yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin TL'ye çıkardık. Kasım ayında tek sefere mahsus 5 bin TL ödeyeceğiz.

https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-simsek-bakanligimizca-nesillere-armagan-olarak-hatira-para-basilmistir-1076844671.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

mehmet şimşek, enflasyon, büyüme, büyüme oranı, mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı