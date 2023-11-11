https://sputniknews.com.tr/20231111/yeni-kentsel-donusum-yasasinda-90-gun-ayrintisi-tapuya-ortaklik-sistemi-nasil-isleyecek-1077287296.html

Yeni kentsel dönüşüm yasasında '90 gün' ayrıntısı: Tapuya ortaklık sistemi nasıl işleyecek?

Yeni kentsel dönüşüm yasasında '90 gün' ayrıntısı: Tapuya ortaklık sistemi nasıl işleyecek?

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını hedefleyen düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Her yerin rezerv yapı alanı ilan... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T10:56+0300

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türkiye

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kentsel dönüşüm eylem planı

deprem

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yasa

yasa tasarısı

meclis

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

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Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (6306) ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasallaştı.Kanuna göre; her yer rezerv yapı alanı ilan edilebilecek. Dönüşüm kapsamında borcunu ödeyemeyenler mülkiyet hakkını kaybedecek. Ayrıca uygulama projesi olmasa da araziler ihale edilecek. Kişiler, mülklerini yeni yerleşim yeri şeklinde kentsel dönüşüme sokmak istiyorlarsa, mülklerinin yüzde 30'unu devlete hibe etmeli ya da yüzde 30'unun parasal değerini devletin hesabına yatırmak zorunda kalacak.90 gün ayrıntısıHak sahipliği ayrı olmak üzere, hasar tespit raporlarına dayalı olarak yapılan işlemlerde ivedi yargılama usulü kullanılacak. Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek. Riskli bölge uygulama projesi olmadan da ihale edilebilecek. Riskli konutlarda tahliyeler engellenirse, mülki amirin izniyle kolluk güçleri tahliye için devreye girebilecek. Yıkım için 90 günlük süre tanınacak. Yani rezerv alanı ilan edilen yerdeki evler 90 gün içinde boşaltılacak.Deprem bölgesinde kentsel dönüşümKentsel dönüşüm için gerekli olan 3'te 2 şartı yerine salt çoğunlukla karar alınabilecek. Yeni kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile süreçler tek elden yönetilecek. Kentsel dönüşüm alanlarında imar ve yapılaşma hakları kısıtlanabilecek, elektrik ve su hizmetleri durdurulabilecek. Şehirlerde gerektiğinde rezerv yapı alanları oluşturulabilecek. Deprem bölgesindeki işlemleri hızlandırmaya yönelik düzenleme de yapılacak. Dava ve soruşturmalarda bilirkişi seçimi kolaylaştırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231108/yeni-kentsel-donusum-yasasi-icerigi-nedir-yasayla-neler-degisti-salt-cogunluk-ayrintisi-1077201560.html

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yeni yasayla neler değişti, yapının dönüşümü için salt çoğunluk aranacak mı, hasar tespitine itiraz hakkı kaç gün olacak