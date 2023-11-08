https://sputniknews.com.tr/20231108/yeni-kentsel-donusum-yasasi-icerigi-nedir-yasayla-neler-degisti-salt-cogunluk-ayrintisi-1077201560.html
Yeni kentsel dönüşüm yasası içeriği nedir, yasayla neler değişti? Salt çoğunluk şartı geldi mi?
Yeni kentsel dönüşüm yasası içeriği nedir, yasayla neler değişti? Salt çoğunluk şartı geldi mi?
Yeni kentsel dönüşüm yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yeni yasayla neler değişti? Yapının dönüşümü için salt çoğunluk aranacak mı?.. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T16:52+0300
2023-11-08T16:52+0300
2023-11-08T16:58+0300
türkiye
kentsel dönüşüm
deprem
hasar
bina
kat
çevre ve şehircilik bakanlığı
tbmm
son dakika
değişiklik
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Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki yasada neler değişiyor? Kentsel dönüşüme dair merak edilen ayrıntılar şöyle:Yeni yasayla amaç kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak. Mevcut yasaya göre bir yapının kentsel dönüşüme sokulabilmesi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte ikisinin çoğunluğunun rızası gerekiyor. Artık yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere salt çoğunluk aranacak. Bir diğer merak edilen konu itirazların süresi. Hasar tespiti yapılırken 15 gün içinde, bilirkişi raporlarına ise 7 gün içinde itirazda bulunulabilecek.Riskli yapıların yıktırılması yetki bakanlıkta olacak.Deprem bölgesi Afet riski gözetilerek yapılacak kentsel dönüşüm yapmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlık, riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden de isteyebilecek. Depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek.Maddi durumu yeterli olmayanlar ne yapacak? 'Yarısı bizden' kampanyası çerçevesinde, maddi durumu yeterli olmayanlara devlet yardım edecek. Düzenlemeyle tebliğ ve tespit süreçleri hızlandırılacak. Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek.
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yeni kentsel dönüşüm yasası içeriği, kentsel dönüşüm yasasında değişiklik, kentsel dönüşüm yasası son dakika, yeni kentsel dönüşüm yasası salt çoğunluk, kentsel dönüşüm yasası itiraz hakkı, kentsel dönüşüm yasası deprem bölgesi, kentsel dönüşüm yasası devlet yardımı,
Yeni kentsel dönüşüm yasası içeriği nedir, yasayla neler değişti? Salt çoğunluk şartı geldi mi?
16:52 08.11.2023 (güncellendi: 16:58 08.11.2023) Abone ol
Yeni kentsel dönüşüm yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yeni yasayla neler değişti? Yapının dönüşümü için salt çoğunluk aranacak mı? Hasar tespitine itiraz hakkı kaç gün olacak?
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki yasada neler değişiyor? Kentsel dönüşüme dair merak edilen ayrıntılar şöyle:
Yeni yasayla amaç kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak. Mevcut yasaya göre bir yapının kentsel dönüşüme sokulabilmesi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte ikisinin çoğunluğunun rızası gerekiyor. Artık yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere salt çoğunluk aranacak.
Bir diğer merak edilen konu itirazların süresi. Hasar tespiti yapılırken 15 gün içinde, bilirkişi raporlarına ise 7 gün içinde itirazda bulunulabilecek.
Riskli yapıların yıktırılması yetki bakanlıkta olacak.
Afet riski gözetilerek yapılacak kentsel dönüşüm yapmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.
Başkanlık, riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden de isteyebilecek.
Depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek.
Maddi durumu yeterli olmayanlar ne yapacak?
'Yarısı bizden' kampanyası çerçevesinde, maddi durumu yeterli olmayanlara devlet yardım edecek. Düzenlemeyle tebliğ ve tespit süreçleri hızlandırılacak. Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek.