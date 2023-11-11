https://sputniknews.com.tr/20231111/ukrayna-savunma-bakanligindan-orduda-yakit-hirsizligina-karsi-renklendirici-ile-mucadele-1077302186.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan orduda yakıt hırsızlığına karşı renklendirici ile mücadele

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan orduda yakıt hırsızlığına karşı renklendirici ile mücadele

Ukrayna Savunma Bakanlığı, hırsızlık vakalarının önüne geçilmesi için orduya tedarik edilen yakıta renklendirici katılacağını duyurdu. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki hırsızlık vakaları ile mücadele amacı ile üreticilere dizel yakıta kırmızı, benzine ile yeşil renklendirici katma zorunluluğu getirilecek.Açıklamada, “(Ukrayna) Savunma Bakanlığı, tedarikçilere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yakıtı kırmızıya boyama zorunluluğu getirecek. Bu şekilde sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için satın alınan yakıtın tanımlanmasına ve izlenmesine olanak tanınacak ve yasadışı satış olasılığını azaltacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, benzin için ise yeşil renklendirici kullanılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231111/ukraynali-uzman-karmasa-icindeki-ukrayna-ordusu-rusya-ile-muzakerelere-hazir-1077298708.html

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