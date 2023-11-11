https://sputniknews.com.tr/20231111/turkiyenin-en-yuksek-binasindan-dusen-adamin-cesedi-2-gun-sonra-bulundu-1077288852.html

Türkiye'nin en yüksek binasından düşen adamın cesedi 2 gün sonra bulundu

Türkiye'nin en yüksek binasından düşen adamın cesedi 2 gün sonra bulundu

İstanbul'da 54'üncü kattan düşen adamın cesedi 2 gün sonra bulundu. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

istanbul

ölüm

intihar

itfaiye

itfaiye ekipleri

sağlık çalışanı

otopsi

ihbar

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 56 katlı Sapphire AVM'nin asma katında erkek cesedi bulundu. 54'üncü katta bulunan seyir terasından 2 gün önce düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.20 yaşındaki kişi, 2 gün önce gökdelenin 55’inci katındaki seyir terasından havalandırma boşluğuna düştü. Zemine çakılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın düşmesinin etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldığı tespit edildi. Olay, üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Öte yandan adının Yusuf olduğu öğrenilen şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde esnaflık yapan Mustafa Hartavi, “Sabah dükkanımızı açtığımızda çok sayıda itfaiye ekibinin burada olduğunu gördük. Çevreden duyduğuma göre 2 gün önce burada bir genç intihar etmiş. Daha yeni fark edilmiş. İtfaiye ekipleri de onu kurtarmaya çalışıyorlardı. AVM’nin seyir katından atlamış. Burası Sapphire AVM olarak geçiyor. Kişi 55’inci kattan aşağı düşmüş. Kişi düştüğü anda oradaki camı kırıp içeriye doğru girmiş. 1 saattir ekipler o düşen kişiyi kurtarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

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türkiye, istanbul, ölüm, intihar, itfaiye, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanı, otopsi, ihbar, polis, araştırma, soruşturma