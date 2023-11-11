https://sputniknews.com.tr/20231111/televizyon-sunucusunun-cesedi-hastane-otoparkinda-bulundu-pisman-olduktan-sonra-vazgecmis-1077296733.html

Televizyon sunucusunun cesedi hastane otoparkında bulundu: Pişman olduktan sonra vazgeçmiş

Televizyon sunucusunun cesedi hastane otoparkında bulundu: Pişman olduktan sonra vazgeçmiş

Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında bir aracın içinde cansız şekilde bulunan Işıl Deniz Palabıyıklar’ın katilinin... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T17:06+0300

2023-11-11T17:06+0300

2023-11-11T17:06+0300

sunucu

televizyon

katil

türkiye

kardeş

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Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında dün saat 16.00 sıralarında park halindeki bir aracın içerisinde çok sayıda kanalda sunuculuk yapmış olan Işıl Deniz Palabıyıklar’ın cansız bedeni bulundu.Adli tıbbın çalışmaları sonucu maktulün 22 Ekim 2023 tarihinde 1 el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli Işın Miraç Palabıyıklar ile abla Işıl Deniz Palabıyıklar arasında sorunlar olduğu öğrenildi.İkilinin arasındaki anlaşmazlıklardan birinin de maktul ablanın fenomen olarak bir uygulamada canlı yayın açması olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay günü şantiye şefi olarak çalışan Işın Miraç Palabıyıklar’ın ablasına ait aracı kullanırken, E-5 Kozyatağı mevkiinde bir sorun olduğu iddia ederek otomobili sağa çektiği ve ablasını sırtından silahla 1 el ateş ederek ağır yaraladığı öğrenildi. Ağır yaralanan ablasını pişman olup tedavi için hastaneye götüren kardeşin bir anda kararını değiştirerek otoparkta durduğu ve cesedin üzerini örtü ile örterek ağırlık yapması için araçta bulunan radyatörü koyduğu bilgisine de ulaşıldı.Katil kardeşin ablasının uzun süre ortalarda görünmemesi üzerine merak edip soran kişilere yurtdışına gittiği yalanını söylediği de belirlendi. Cinayet günü yakıt alırken ve hastane bahçesine girerken güvenlik kameralarına yakalanan katil Bostancı metrosunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise cinayeti işlediği silah polis ekiplerince ele geçirildi. Işın Miraç Palabıyıklar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/mhpli-yonetici-olu-bulundu-cinayet-buro-harekete-gecti-1076333338.html

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