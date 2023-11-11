https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagini-dusurdu-1077294761.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü

Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T15:44+0300

2023-11-11T15:44+0300

2023-11-11T15:44+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava, füze ve topçu birliklerinin son 24 saatte 114 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirdiğini, hava savunma sistemlerinin Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, Kupyansk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. ve 67. mekanize tugaylarının taaruz gruplarının üç saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 50 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 kamyonet, 2 adet Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, 1 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısı püskürtülürken 24. ve 47. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 80’den fazla asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil yok edildi.Donetsk yönünde, Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üç saldırısını püskürterek insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu yönde 305 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 5 zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, Polonya yapımı 1 adet Krab kundağı motorlu obüs ve 1 adet D-30 obüsü ümha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birimleri hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 140 asker, 2 otomobil, ABD yapımı bir M119 Paladin topçu sistemi, Polonya yapımı 2 adet Krab kundağı motorlu obüs, İngiliz yapımı 2 adet FH70 obüs , ABD yapımı 4 ated M777 topçu sistemi ve bir MSTA-B obüsü yok edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birimleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33. ve 118. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 50 asker, 2 otomobil, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve ABD yapımı bir M119 topçu sistemi imha edildi.Herson yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine yönelik saldırılarda 60 asker, 1 tank, 3 otomobil ve bir MSTA-B obüsü imha edildi.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 534 uçak, 254 helikopter, 8 bin 829 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 346 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1183 çoklu roketatar sistemi aracı, 7 bin 59 sahra ve havan topu ile 15 bin 194 adet farklı askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/rus-su-27-jetlerinden-karadeniz-uzerinde-ingiliz-ucaklarina-onleme-1076530377.html

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