https://sputniknews.com.tr/20231111/rus-il-76md-90a-ucagi-ilk-kez-toprak-piste-basariyla-inis-ve-kalkis-gerceklestirdi-1077288267.html

Rus İl-76MD-90A uçağı ilk kez toprak piste başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi

Rus İl-76MD-90A uçağı ilk kez toprak piste başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi

Rus İl-76MD-90A nakliye uçağı ilk kez toprak piste başarıyla iniş ve kalkış yaptı. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T11:08+0300

2023-11-11T11:08+0300

2023-11-11T11:08+0300

savunma

rusya

uçak

kargo uçağı

askeri kargo uçakları

test

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/0a/1043194752_0:30:1548:901_1920x0_80_0_0_a5def73588229006593737a256505174.jpg

Birleşik Uçak Şirketi’nden (UAC) yapılan açıklamada, Rus İl-76MD-90A nakliye uçağının ilk kez toprak piste başarıyla iniş ve kalkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, "Test programı kapsamında, İl-76MD-90A test uçağı toprak piste başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirdi" denildi.İl-76MD uçağının geliştirilmiş versiyonu olan İl-76MD-90A, yeni PS-90A-76 motorlara, modernize edilmiş iniş takımına, güçlendirilmiş hafif kanatlara, çok işlevli ekranlara sahip cam kokpit ve gelişmiş savunma sistemine sahip uçak, askeri teçhizat, personel ve kargo taşımacılığı için tasarlandı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/donetsk-yonunde-185-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077287806.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, uçak, kargo uçağı, askeri kargo uçakları, test