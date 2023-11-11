https://sputniknews.com.tr/20231111/donetsk-yonunde-185-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1077287806.html

Donetsk yönünde 185 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Donetsk yönünde 185 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk yönündeki 6 saldırısını püskürterek, Ukraynalı 185 askeri etkisiz hale getirdi. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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Rus Güney Askeri Grubu Sözcüsü Vadim Astafyev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk yönünde 6 başarısız saldırı girişimi sonucunda 185 askerini kaybettiğini söyledi.Astafyev, “Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının 6 saldırısını başarıyla püskürttü. Düşman, Razdolovka, Nikolayevka ve Kleşeyevka bölgelerinde insan gücü ve teçhizat açısından büyük kayıplar verdi” dedi.Güney Askeri Grubu topçularının Novomihailovka bölgesindeki insansız hava aracı komuta merkezini vurduğunu belirten sözcü, Rus birliklerinin ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 kamyonet, 1 KamAZ kamyonu, 152 mm’lik 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüs, 152 mm’lik 2A65 Msta-B obüs ve 3 adet 120 mm kalibreli havan topu imha ettiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231111/elon-musktan-zelenskiye-sert-tepki-gencleri-olume-gondermeyibirak-1077287546.html

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