https://sputniknews.com.tr/20231111/elon-musktan-zelenskiye-sert-tepki-gencleri-olume-gondermeyibirak-1077287546.html

Elon Musk'tan Zelenskiy'e sert tepki: Gençleri ölüme göndermeyi bırak

Elon Musk'tan Zelenskiy'e sert tepki: Gençleri ölüme göndermeyi bırak

ABD'li girişimci Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e gençleri ölüme göndermemesini tavsiye etti. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T10:38+0300

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Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e taarruzun devam etmesinin savaş alanındaki mevcut durum nedeniyle kitlesel kayıplara yol açacağını belirterek gençleri ölüme göndermemesini tavsiye etti.Musk, podcast yayıncısı Lex Friedman'ın programında Zelenskiy'in Moskova ile müzakere masasına oturup oturmaması gerektiği sorusu üzerine şunları söyledi:Zelenskiy'in eylemlerini yorumlayan Musk, "Tarih onlara karşı nazik olmayacak" dedi.Elon Musk daha önce Kiev'in çatışmayı kazanamayacağını ve Zelenskiy'in savaş alanında yenilgiyi tanımadığını dile getirmişti. Musk ayrıca Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html

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