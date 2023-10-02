https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html

Elon Musk, Zelenskiy ile dalga geçti: '5 dakika para istemeyince ben'

Elon Musk, Zelenskiy ile dalga geçti: '5 dakika para istemeyince ben'

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, paylaştığı gönderide Batılı ülkelerden sık sık para talebinde bulunan Zelenskiy ile dalga geçti. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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Son zamanlarda ABD'nin Ukrayna'ya milyonlarca dolar göndermesi yerine Meksika sınırını koruması gerektiğini söyleyen Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir kez daha tiye aldı. Zelenskiy'nin sürekli ABD'den para istemesi sebebiyle Musk, X'te (eski Twitter) şu tweeti paylaştı: Musk, paylaşımında şu sözlere yer verdi: Musk'un attığı tweeti şu ana kadar 300 binden fazla kullanıcı beğendi.

https://sputniknews.com.tr/20230923/ukrayna-askeri-istihbarat-dairesi-baskani-elon-musk-kirimda-starlinki-kapatti-1075699839.html

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