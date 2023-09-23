https://sputniknews.com.tr/20230923/ukrayna-askeri-istihbarat-dairesi-baskani-elon-musk-kirimda-starlinki-kapatti-1075699839.html
Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı: Elon Musk, Kırım'da Starlink'i kapattı
Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı: Elon Musk, Kırım'da Starlink'i kapattı
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Budanov, Elon Musk'ın Kırım üzerinde Starlink'in bağlantısını kestiğini açıkladı. 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T11:23+0300
2023-09-23T11:23+0300
2023-09-23T11:23+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
elon musk
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
el pais
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Drive medya şirketine verdiği röportajda ABD'li girişimci Elon Musk'ın Kırım üzerindeki Starlink uydu ağının sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.Daha önce Pais gazetesi Kiev'in Starlink'e alternatifler aradığını ve bulduğunu ancak Ukrayna'nın ABD'li milyarderin şirketinin hizmetlerini reddetmenin imkansız olduğunu kabul ettiğini bildirmişti. Starlink'in çalışmasının durdurulması halinde Ukrayna'nın savunması çökeceği de ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230812/rus-ordusu-ukraynada-starlink-terminalinin-bulundugu-yabanci-parali-askerlerin-ussunu-yok-etti-1074585600.html
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kırım, rusya, ukrayna, elon musk, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, el pais
kırım, rusya, ukrayna, elon musk, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, el pais
Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı: Elon Musk, Kırım'da Starlink'i kapattı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Budanov, Elon Musk'ın Kırım üzerinde Starlink'in bağlantısını kestiğini açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Drive medya şirketine verdiği röportajda ABD'li girişimci Elon Musk'ın Kırım üzerindeki Starlink uydu ağının sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.
Daha önce Pais gazetesi Kiev'in Starlink'e alternatifler aradığını ve bulduğunu ancak Ukrayna'nın ABD'li milyarderin şirketinin hizmetlerini reddetmenin imkansız olduğunu kabul ettiğini bildirmişti. Starlink'in çalışmasının durdurulması halinde Ukrayna'nın savunması çökeceği de ifade edilmişti.