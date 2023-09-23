Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı: Elon Musk, Kırım'da Starlink'i kapattı

Daha önce Pais gazetesi Kiev'in Starlink'e alternatifler aradığını ve bulduğunu ancak Ukrayna'nın ABD'li milyarderin şirketinin hizmetlerini reddetmenin imkansız olduğunu kabul ettiğini bildirmişti. Starlink'in çalışmasının durdurulması halinde Ukrayna'nın savunması çökeceği de ifade edilmişti.