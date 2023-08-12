https://sputniknews.com.tr/20230812/rus-ordusu-ukraynada-starlink-terminalinin-bulundugu-yabanci-parali-askerlerin-ussunu-yok-etti-1074585600.html
Rus ordusu Ukrayna’da Starlink terminalinin bulunduğu yabancı paralı askerlerin üssünü yok etti
Rus ordusu Ukrayna’da Starlink terminalinin bulunduğu yabancı paralı askerlerin üssünü yok etti
Rus ordusunun Yug Grubu’nun Sözcüsü Vadim Astafyev, Ukrayna’da Starlink uydu terminalini kullanan yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir üssü çok namlulu... 12.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-12T13:33+0300
2023-08-12T13:33+0300
2023-08-12T13:33+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabında paylaşılan videoda Astafyev, “Tornado-S çok namlulu roketatar birlikleri, Nikolayevka’da Starlink uydu iletişim terminaline sahip yabancı paralı asker birliklerinin komuta merkezi yok edildi. Ayrıca düşmanın Rayskoye yerleşimindeki çadır kampına füze saldırısı yapıldı” ifadesini kullandı.Astafyev ayrıca düşman hedeflere düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu Hammer zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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Rus ordusu Ukrayna’da Starlink terminalinin bulunduğu yabancı paralı askerlerin üssünü yok etti
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Rus ordusunun Yug Grubu’nun Sözcüsü Vadim Astafyev, Ukrayna’da Starlink uydu terminalini kullanan yabancı paralı askerlerin bulunduğu bir üssü çok namlulu roketatarlarla yok ettiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram
hesabında paylaşılan videoda Astafyev, “Tornado-S çok namlulu roketatar birlikleri, Nikolayevka’da Starlink uydu iletişim terminaline sahip yabancı paralı asker birliklerinin komuta merkezi yok edildi. Ayrıca düşmanın Rayskoye yerleşimindeki çadır kampına füze saldırısı yapıldı”
ifadesini kullandı.
Astafyev ayrıca düşman hedeflere düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu Hammer zırhlı savaş aracı dahil çok sayıda silah ve askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.