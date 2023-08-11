https://sputniknews.com.tr/20230811/rus-bilgisayar-korsanlari-isvicrenin-ukranaya-silah-gonderecegini-gosteren-belgeyi-yayinladi-1074574775.html
Rus bilgisayar korsanları, İsviçre’nin Ukrana’ya silah göndereceğini gösteren belgeyi yayınladı
Rus bilgisayar korsanları, İsviçre’nin Ukrana’ya silah göndereceğini gösteren belgeyi yayınladı
Rus bilgisayar korsanları, İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO), ülkeye tarafsızlık statüsünü ihlal etmeden Ukrayna’ya askeri yardım gönderme... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T21:06+0300
2023-08-11T21:06+0300
2023-08-11T21:06+0300
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Rus hacker grubu Joker DPR, 8 Ağustos’ta, Telegram hesabından, İsviçre’nin Ukrayna’ya olası silah tedarikiyle ilgili gizli belgenin nasıl elde edildiğini gösteren videoyu paylaştı. Bilgisayar korsanları, bu belgenin önce ABD tarafından çalındığını, ardından Ukrayna ordusuna verildiğini iddia ediyor.Hackerler, “Ukrayna ordusunun e-postlarından birinde, İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na ait ilginç bir belge bulundu. Belgede, Ukrayna’ya İsviçre yapımı silahın tedarik seçeneklerinin arayışı anlatılıyor. Yani hem silah verilecek, hem de tarafsızlık statüsü korunacak. Bu belge, İsviçrelileri takip eden ABD gizli servisler tarafından Ukrayna’ya verildi” diye yazdı.Belgede, İsviçre’nin, Baltık ülkeleri ve Danimarka ile “değiş çemberini” oluşturma olasılığını incelediği ifade ediliyor. Bu formüle göre, Baltık ülkelerine ve Danimarka’ya, Ukrayna’ya gönderdikleri zırhlı araçlar yerine 25 adet Piranha 3 zırhlı savaş aracı verilecek.İsviçreli Temps gazetesinin haberine göre, SECO Sözcüsü Fabian Maienfisch, Tamedia basın grubuna açıklamasında, Rus bilgisayar korsanlarının yayınladığı belgenin gerçek olduğunu doğruladı.
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rusya, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, joker dpr
rusya, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi, joker dpr
Rus bilgisayar korsanları, İsviçre’nin Ukrana’ya silah göndereceğini gösteren belgeyi yayınladı
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Rus bilgisayar korsanları, İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nin (SECO), ülkeye tarafsızlık statüsünü ihlal etmeden Ukrayna’ya askeri yardım gönderme fırsatını sağlayan çeşitli senaryoların değerlendirildiği belgesini yayınladı. İsviçre, belgenin gerçek olduğunu doğruladı.
Rus hacker grubu Joker DPR, 8 Ağustos’ta, Telegram hesabından, İsviçre’nin Ukrayna’ya olası silah tedarikiyle ilgili gizli belgenin nasıl elde edildiğini gösteren videoyu paylaştı. Bilgisayar korsanları, bu belgenin önce ABD tarafından çalındığını, ardından Ukrayna ordusuna verildiğini iddia ediyor.
Hackerler, “Ukrayna ordusunun e-postlarından birinde, İsviçre Dışişleri Bakanlığı’na ait ilginç bir belge bulundu. Belgede, Ukrayna’ya İsviçre yapımı silahın tedarik seçeneklerinin arayışı anlatılıyor. Yani hem silah verilecek, hem de tarafsızlık statüsü korunacak. Bu belge, İsviçrelileri takip eden ABD gizli servisler tarafından Ukrayna’ya verildi” diye yazdı.
Belgede, İsviçre’nin, Baltık ülkeleri ve Danimarka ile “değiş çemberini” oluşturma olasılığını incelediği ifade ediliyor. Bu formüle göre, Baltık ülkelerine ve Danimarka’ya, Ukrayna’ya gönderdikleri zırhlı araçlar yerine 25 adet Piranha 3 zırhlı savaş aracı verilecek.
İsviçreli Temps
gazetesinin haberine göre, SECO Sözcüsü Fabian Maienfisch, Tamedia basın grubuna açıklamasında, Rus bilgisayar korsanlarının yayınladığı belgenin gerçek olduğunu doğruladı.