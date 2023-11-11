https://sputniknews.com.tr/20231111/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-turk-medyasi-ile-gurur-duyuyorum-1077300070.html

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, özellikle İsrail'in katliamının başladığı ilk andan itibaren Türk medyasının iyi bir sınav... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T20:45+0300

2023-11-11T20:45+0300

2023-11-11T20:45+0300

türkiye

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

medya

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RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK tarafından düzenlenen '6. Yerel Medya Buluşması'nda, önceki toplantılarda aldıkları kararların kanuni değerlendirmeye tabi tutulacaklar haricinde gerçekleştiğini ifade etti.Yayıncıların ayağına giderek sorunlarını dinlediklerini ve çözmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Şahin, son derece yararlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.Şahin, sadece ceza veren, ceza uygulayan üst kurul olmadıklarını vurgulayarak, "Birtakım düzenleme, denetleme faaliyetlerinin yanında aynı zamanda kuruluş ve medya mensubu arkadaşlarımızın, bizim alanımızda sıkıntısı olan bütün bireylerin ve kuruluşların dertleri ile yerinde ilgilenme ve halletme çabasında olan bir üst kuruluz" diye konuştu.'Bu süreçte Türk medyası ile gurur duyuyorum'İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırıların tarif edilemez acılarla dolu olduğuna dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmede bulundu:Şahin, bölgede görev yapan gazetecilerin desteklendiğini de belirterek, "Her zaman kendileri ile görüşüyoruz. Hafta başında bu alandaki sivil toplum örgütleri ve oradaki başkanlarımız ile ortak bildiri yayınladık. O bildiride de belirttiğimiz gibi, dünya medyasının artık bu gerçekleri görmesi lazım, derhal görmesi lazım. Maalesef öyle olmuyor. Eğer siz bazı dengelerin boyunduruğu altındaysanız ki çoğu öyle. Gerçeklerin yerine onların tezlerini savunuyor oluyorsunuz. Türk medyası ile gurur duyuyorum, görevini ifa etti, ifa etmeye devam edecek. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Mazlumun yanında doğru bilgiyi aktarması gerekiyordu. Türk medyası da bunu yapıyor"​​​​​​​ dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231108/rtukten-flash-haber-tvde-bahcelinin-aciklamalarinin-degerlendirildigi-programa-ceza-1077198197.html

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