https://sputniknews.com.tr/20231111/flort-cetesine-makyaj-operasyonu-tarifeye-gore-yemege-cikmak-5-bin-evlilik-paketi-50-bin-tl--1077289232.html

'Flört' çetesine 'Makyaj' operasyonu: Tarifeye göre yemeğe çıkmak 5 bin, evlilik paketi 50 bin TL

'Flört' çetesine 'Makyaj' operasyonu: Tarifeye göre yemeğe çıkmak 5 bin, evlilik paketi 50 bin TL

Diyarbakır ve İzmir’de insanları kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, 'arkadaşlık' ve 'evlilik' gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T12:13+0300

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flört

makyaj

türkiye

operasyon

evlilik

evlilik teklifi

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Hürriyet'in haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti.Tarifeli paket: Yemeğe çıkmak 5 bin TL, evlilik paketi 50 bin TLDolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paket, gibi seçenekler sundukları belirlendi.Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir’de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. ‘Makyaj’ adı verilen operasyon kapsamında, 8 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın direktifleriyle ‘Suçla sinerjik mücadele’ projesinin başladığını söyledi. Zaim, “Bütün polislerimiz, vatandaşlarımız ve hep birlikte ortak enerji kolektif güç anlayışıyla suçla mücadele ediyoruz. Siber dolandırıcılara karşı sinerjik mücadele kapsamında ‘Makyaj’ operasyonu yaptık. 2 aylık teknik takip neticesinde Diyarbakır merkezli çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. İnternette sahte arkadaşlık ve çöp çatan siteleri kurarak vatandaşlarımızı mağdur ediyorlar. Çeşitli bahaneler ile sözde buluşma öncesi para talep ediyorlar. Telefonda sohbet, akşam yemeği, tatil seçenekleri olduğunu söyleyerek tarifeler sunuyorlar. Vatandaşlarımı bu sanal dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyoruz” dedi.

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flört, makyaj, operasyon, evlilik, evlilik teklifi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık