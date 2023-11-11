Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden dönerci Hacı Mustafa Atmaca tutuklandı
17:58 11.11.2023 (güncellendi: 18:10 11.11.2023)
© AAtutuklanma, polis
© AA
Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 'Atatürk'e hakaret' ettiği iddia edilen Mustafa Atmacı hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mustafa Atmacı çıkarıldığı hakimlikçe 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.
'Cümlem Büyük Önder Atatürk’le ilgili değil'
Şahıs gözaltına alındıktan sonra "Cümlelerim Büyük Önder Atatürk ile ilgili değil ifadesini kullandı. Atmacı, ifadesinde şunları söylemişti:
"10 Kasım tarihinde esaslı içeriği kesilerek sosyal medyada servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır. Servis edilen videoyu kaydeden şahıs videonun öncesi ve sonrası da yayınlasaydı eğer, ilgili cümlemin Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet’in şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı.
Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim."
Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim."