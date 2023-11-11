https://sputniknews.com.tr/20231111/ataturke-hakaret-eden-erzurumlu-haci-mustafa-atmaca-adliyeye-sevk-edildi-1077295329.html

Atatürk’e hakaretten adliyeye sevk edilen şahıs: Sözlerim Büyük Önder ile ilgili değil

Atatürk’e hakaretten adliyeye sevk edilen şahıs: Sözlerim Büyük Önder ile ilgili değil

Erzurum'da faaliyet gösteren Üçler Döner'in sahibi Hacı Mustafa Atmaca, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T17:09+0300

2023-11-11T17:09+0300

2023-11-11T17:20+0300

türkiye

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Erzurum'da hizmet veren 'Üçler Döner' isimli işletmenin sahibi Hacı Mustafa Atmaca, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullandığı hakaret içerikli sözlerin ardından gözaltına alındı.'Hacı'nın yağ akımı' isimli 'TikTok hesabında 650 bin takipçisi bulunan Atmacı, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyaslarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan Atmacı, Atatürk ve silah arkadaşlarını ima ederek "Osmanlı toprak kaybetmedi, laikliği getiren o köpekler topraklar kaybetti" ifadelerini kullandı.Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmacı'nın ifadeleri büyük tepki topladı. Atmaca, 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.'Cümlem Büyük Önder Atatürk’le ilgili değil'Sözcü'de yer alan haber göre, Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu fenomen dönerci Mustafa Atmaca adına işletmenin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada "Servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır" iddiasına yer verilerek şunlar paylaşıldı:

https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html

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