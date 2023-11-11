Atatürk’e hakaretten adliyeye sevk edilen şahıs: Sözlerim Büyük Önder ile ilgili değil
17:09 11.11.2023 (güncellendi: 17:20 11.11.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Erzurum'da faaliyet gösteren Üçler Döner'in sahibi Hacı Mustafa Atmaca, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretlerde bulundu. Atmaca, görüntülerin tepki çekmesinin ardından gözaltına alındı. Şahısın sosyal medyasında, "Cümlem Büyük Önder Atatürk’le ilgili değil" iddiası paylaşıldı.
Erzurum'da hizmet veren 'Üçler Döner' isimli işletmenin sahibi Hacı Mustafa Atmaca, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullandığı hakaret içerikli sözlerin ardından gözaltına alındı.
'Hacı'nın yağ akımı' isimli 'TikTok hesabında 650 bin takipçisi bulunan Atmacı, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyaslarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan Atmacı, Atatürk ve silah arkadaşlarını ima ederek "Osmanlı toprak kaybetmedi, laikliği getiren o köpekler topraklar kaybetti" ifadelerini kullandı.
Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmacı'nın ifadeleri büyük tepki topladı.
Atmaca, 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Atmaca, 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atmaca'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
'Cümlem Büyük Önder Atatürk’le ilgili değil'
Sözcü'de yer alan haber göre, Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu fenomen dönerci Mustafa Atmaca adına işletmenin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada "Servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır" iddiasına yer verilerek şunlar paylaşıldı:
"10 Kasım tarihinde esaslı içeriği kesilerek sosyal medyada servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır. Servis edilen videoyu kaydeden şahıs videonun öncesi ve sonrası da yayınlasaydı eğer, ilgili cümlemin Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet’in şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı.
Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim."
Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim."