https://sputniknews.com.tr/20231111/efsane-kasimda-alisveris-yapanlara-uyari-sahte-indirimler-nasil-anlasilir-1077292025.html

'Efsane Kasım'da alışveriş yapanlara uyarı: Sahte indirimler nasıl anlaşılır?

'Efsane Kasım'da alışveriş yapanlara uyarı: Sahte indirimler nasıl anlaşılır?

Kasım ayı geldi, birçok markada indirim dönemi başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu birçok firmanın indirim yaptığı bu... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T14:48+0300

2023-11-11T14:48+0300

2023-11-11T14:48+0300

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Kasım ayında birçok marka 'Süper Alışveriş Günleri', 'Efsane Günler', 'Black Friday' gibi indirim kampanyaları düzenliyor. İndirim döneminde bazı fırsatçılar tüketicileri dolandırmak için harekete geçti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu birçok firmanın indirim yaptığı bu dönemde, internet sitelerinden alışveriş yapanlara gönderilen sahte linklere karşı güvenlik uyarısında bulundu. Ağaoğlu, " Bunlar tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabilir. Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Yalancı linklere karşı da uyanık olsunlar" dedi.İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?İndirim tuzaklarına karşı uyarıda bulunan Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz Kasım ayı indirim kampanyalarıyla tüketicinin tuzağa düşürülmesi için elverişli bir dönem. Çünkü artan enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını almakta zorlanan tüketiciler haklı olarak indirim bekliyorlar. Ama dikkat. Bunlar tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabilir. Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Siz o linki tıkladığınız zaman, bütün cihazınızın bilgileri karşı tarafa geçiyor. Finansal bilgileriniz, kişisel bilgileriniz karşı tarafın eline geçtiğinde de geçmiş olsun. O nedenle tüketiciler bilmedikleri linklere asla tıklamasınlar. Ayrıca yalancı indirimlere karşı da uyanık olsunlar" dedi.Orijinal siteleri taklit ediyorlarAğaoğlu, "Tüketici şüpheli linklere tıklamasın. Kazara tıklayıp da bilgileri, bilgisayarı, cep telefonunu ele geçirildiyse o takdirde yapılması gereken işlem öncelikle yakınlarına duyurmak, koşup Cumhuriyet Savcılığı'na Bilişim Suçları Birimi'ne gidip şikayette bulunmak. Çünkü siber korsanlar internet ortamında oldukça tehlikeli ve her an karşımıza çıkabilirler. Şüpheli linklerden uzak durmakta fayda var. Alışveriş sitesi gibi kendini gösterenler hatta çalıştığımız bankanın internet sitesini taklit edenler bile bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu konuda da tüketici uyanık olmalı. Başına bir sıkıntı gelmemesi için tedbirli davranmalı. Şayet bir sorunla karşılaşırlarsa da Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmalılar" ifadelerini kullandı.

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